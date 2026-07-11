Российская Федерация выражает сожаление по поводу отсутствия адекватной реакции сербской стороны на выступления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, которые носили антироссийский характер и прозвучали на конференции в Белграде. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба МИД.

По словам Захаровой, представители украинского руководства постоянно используют любые возможности для проведения антироссийских мероприятий. Конференция в Белграде стала очередным примером.

«Приглашенный туда Руслан Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия», — говорится в комментарии дипломата.

По ее словам, в Сербии хорошо понимают, кто такие нынешние власти Украины. Они, по ее мнению, по указке своих европейских кураторов разрушают историю, культуру и жизнь своего народа.

Захарова также добавила, что в своем выступлении Стефанчук лицемерно изображал Украину как жертву «российской агрессии», пытаясь переложить ответственность за страдания и разрушения, причиненные неонацистским режимом, на Россию. Он обвинял страну в «порабощении восточноевропейцев» и препятствовании их стремлению к Европе.

Ранее президент Сербии Вучич провел телефонный разговор с Зеленским.