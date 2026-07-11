Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Косачев назвал удары натовскими ракетами проявлением агрессии

Косачев: удары ракетами под руководством НАТО — это агрессия, а не самооборона
Илья Питалев/РИА Новости

Применение натовских ракет под руководством и с наведением альянса следует считать агрессией, а не самообороной. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с aif.ru.

По словам сенатора, действия России не создавали и не создают угрозы безопасности стран НАТО, поэтому, как он считает, у альянса нет оснований вмешиваться в конфликт на Украине. Косачев также отметил, что военная поддержка Киева со стороны западных стран лишь способствует дальнейшей эскалации.

До этого вице-спикер Совета Федерации РФ заявил, что ответственными за продолжение конфликта на Украине стоит считать европейских союзников Киева. По его словам, специальная военная операция могла завершиться дипломатическим путем еще весной 2022 года, однако этого не произошло.

Ранее на Западе признали неспособность НАТО победить Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!