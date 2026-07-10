Президент Финляндии Александр Стубб не осознает всей опасности решения о размещении в республике ядерного оружия. Об этом в эфире YouTube-канала Rachel Blevins заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Эксперт обратил внимание, что финский лидер «хвастается», что приглашает Вооруженные силы США с их ядерным оружием в свою страну. На этом фоне Макгрегор пришел к выводу, что Стубб — либо «полный идиот», либо не ценит свою жизнь.

По словам полковника, в настоящее время европейские государства пытаются спровоцировать прямой конфликт между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что опасность для США сейчас представляют, в частности, страны Балтии.

«США находятся за 6–7 тыс. миль от России. Мы — так называемая сверхдержава. <...> Тем не менее США находятся в таком положении, что нас могут втянуть в конфронтацию с Россией у ее порога», — предупредил эксперт.

Макгрегор выразил уверенность, что Вашингтон не сможет победить в возможном противостоянии с Москвой.

26 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на правительство Финляндии сообщили, что Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и уголовному кодексу, которые отменяют запрет на ввоз в республику ядерного оружия. Также поправки снимают ограничения на изготовление, хранение и использование такого оружия на территории страны.

Ранее президент Финляндии предположил сроки завершения конфликта на Украине.