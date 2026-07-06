Актер из «Реальных пацанов» и игрок КВН будет бороться за место в Госдуме

Сыгравший в комедийном сериале «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян будет баллотироваться в депутаты Госдумы от «Справедливой России», куда вступил в прошлом месяце. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на близких к федеральному руководству партии собеседников.

По их словам, пермские эсеры выдвинули Бежаняна по округу №62. В настоящее время он является заместителем председателя Думы Осинского муниципального округа, состоящей из 15 депутатов.

Бежаняну 64 года. Он родился в Ереване, откуда в конце девяностых переехал в Осу и стал работать у брата в сети придорожных кафе, где отвечал за логистику и авторемонт. Впоследствии устроился инженером на лесопредприятие, а в 2007 году воглавил Осинский лесхоз и открыл несколько компаний по лесозаготовке.

В крае его знают в том числе благодаря увлечению КВН: Бежанян активно поддерживал местных игроков и, в частности, Игоря Караваева (Игоря Саныча из команды «Сборная Пермского края» в Высшей лиге). Местные СМИ писали, что он продал машину, чтобы оплатить поездку осинской команды на фестиваль в Сочи. Сам Бежанян тоже играл в КВН — он дебютировал в Высшей лиге с командой «Без вариантов» в 2023 году, но они не прошли дальше 14 финала.

Наибольшую известность Бежанян получил благодаря роли Арменки — мужа матери Коляна в ситкоме «Реальные пацаны», который вышел в 2010 году. В последнее время актер-депутат также снимался в проекте «Интересное положение».

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