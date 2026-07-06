Раскрыты жесткие слова Макрона о Трампе с экстренного саммита

WSJ: Макрон заявил об отсутствии пути назад в отношениях ЕС и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе экстренного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе в январе заявил, что у Евросоюза нет «пути назад» в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на присутствующих на встрече людей.

По данным издания, в течение года ближайшие союзники США пытались «успокоить» Трампа, сочетая лесть и уступки по вопросам обороны и торговли. Таким образом они надеялись выиграть время, говорится в публикации. Однако когда Трамп заявил о желании присоединить к США Гренландию, европейским странам пришлось отправить туда своих военных.

В ходе январской встречи Макрон «с возрастающей настойчивостью» повторил аргумент, который он выдвигал годами. Французский лидер выразил уверенность, что чрезмерная зависимость Европы от США представляет угрозу безопасности.

«Мы проводим черту. Назад пути нет», — сказал он.

WSJ отмечает, что влиятельные политические деятели Европы называют то совещание переломным моментом, когда страны, «связанные узами крови и чувством общей судьбы», начали искать собственные, раздельные друг от друга пути развития.

Ранее Макрон ответил на оскорбления Трампа.