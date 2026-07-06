Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Раскрыты жесткие слова Макрона о Трампе с экстренного саммита

WSJ: Макрон заявил об отсутствии пути назад в отношениях ЕС и Трампа
Yoan Valat/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе экстренного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе в январе заявил, что у Евросоюза нет «пути назад» в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на присутствующих на встрече людей.

По данным издания, в течение года ближайшие союзники США пытались «успокоить» Трампа, сочетая лесть и уступки по вопросам обороны и торговли. Таким образом они надеялись выиграть время, говорится в публикации. Однако когда Трамп заявил о желании присоединить к США Гренландию, европейским странам пришлось отправить туда своих военных.

В ходе январской встречи Макрон «с возрастающей настойчивостью» повторил аргумент, который он выдвигал годами. Французский лидер выразил уверенность, что чрезмерная зависимость Европы от США представляет угрозу безопасности.

«Мы проводим черту. Назад пути нет», — сказал он.

WSJ отмечает, что влиятельные политические деятели Европы называют то совещание переломным моментом, когда страны, «связанные узами крови и чувством общей судьбы», начали искать собственные, раздельные друг от друга пути развития.

Ранее Макрон ответил на оскорбления Трампа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 июля. Медсправки по новым правилам, праздничные выплаты многодетным и прорыв в лечении рака поджелудочной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!