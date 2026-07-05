Глава МАГАТЭ Гросси сравнил генсеков ООН с исполнителями произведений Моцарта

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сравнил генеральных секретарей ООН с дирижерами, по-разному исполняющими произведения композитора Вольфганга Амадея гМоцарта. Он провел такую параллель во время интервью для РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у Гросси, претендующего на пост генсека ООН, чем его видение отличается от подхода нынешнего руководителя всемирной организации. Специалист в ответ отметил, что у всех генеральных секретарей ООН была «общая точка отсчета», а именно Устав.

«Но, знаете, мне иногда нравится использовать такое сравнение, особенно, потому что наше интервью проходит в Вене. <...> Одну и ту же музыку Моцарта может исполнить один дирижер и другой дирижер, и звучать она будет по-разному. Мне по душе это сравнение. Не обязательно применительно к нынешнему генеральному секретарю, а вообще», — сказал глава МАГАТЭ.

По его мнению, то же можно сказать и об Уставе Международного агентства по атомной энергии. Несмотря на один и тот же набор правил, генеральные директоры МАГАТЭ могли придерживаться очень разных подходов.

«Думаю, все зависит от того, как вы работаете, какой уровень доверия вы способны внушить своим собеседникам», — добавил Гросси.

Специалист обратил внимание, что в ООН существует «очень важный центр». Речь идет о пяти странах, являющихся постоянными членами Совета Безопасности всемирной организации, а также о непостоянных членах органа и Генеральной Ассамблее. Как подчеркнул глава МАГАТЭ, со всеми этими структурами приходится взаимодействовать по-разному.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о готовности поддержать кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.