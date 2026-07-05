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Политика

Дипломат выделил особенность японских СМИ, связанную с военными преступлениями Токио

МИД России: СМИ в Японии не пишут о совершенных Токио военных преступлениях
Reuters

Телеканалы и издания Японии почти полностью обходят стороной тему военных преступлений, совершенных властями страны в XX веке. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил исполняющий обязанности представителя министерства иностранных дел России во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Опасения вызывает содержательная повестка японских СМИ, которая практически полностью вымарывает из дискурса неудобные пласты истории, пытаясь за деревьями прятать лес», — сказал дипломат.

По его словам, журналисты умалчивают о том, что Япония в прошлом веке развязала военные действия в Азии и порабощала народы. СМИ избегают таких тем, как репрессии национальных меньшинств, проводимые Отрядом 100 и Отрядом 731 опыты на людях, вовлечение женщин в сексуальное рабство и организация принудительного труда мирных жителей.

3 июля военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал статьи японских СМИ, в которых обсуждается доступность Владивостока для ракетных ударов. Как сказал специалист, подобные сигналы не следует рассматривать как обычные журналистские рассуждения. Он обратил внимание, что коллективный Запад в настоящее время формирует сразу два крупных центра противостояния России: один уже действует в Европе вокруг украинского конфликта, а другой создается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее политолог оценил угрозу для России со стороны Японии.

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