«Цель — не Россия»: политолог о милитаризации Японии

Основная цель Токио находится не в России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал китаист Николай Вавилов, комментируя сообщения в японских СМИ, где обсуждается доступность Владивостока для ракетных ударов.

«За последние полгода в отношениях Китая и Японии произошла очень резкая эскалация. Она связана с приходом нового премьера Японии [Санаэ] Такаити, которая резко изменила курс военного строительства, оборонной политики Токио. И фактически готовится к военному противостоянию с Китаем в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского моря», — отметил эксперт.

По его словам, размещение американских ракет в южной части Японии создает угрозу прежде всего для крупных китайских промышленных центров. Несмотря на то, что расстояние до Владивостока сопоставимо с расстоянием для Пекина, для России угроза гораздо ниже, считает Вавилов.

На этом фоне стратегическая роль Москвы для Пекина заметно возрастает, добавил он.

Исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов накануне сообщил, что в японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов, если в Японии поставят на дежурство дальнобойные ракеты или на базах в стране появятся бомбардировщики США.

При этом, по его словам, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по шаблону, спущенному сверху.

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