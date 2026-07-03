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Политика

В России эксперты обсудили миграционные процессы и вызовы

РИАМО: на круглом столе в Нижнем Новгороде предложили новые подходы к миграции
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Эксперты в ходе круглого стола, состоявшегося в Нижнем Новгороде, обсудили современные миграционные процессы и вызовы, с которыми Россия и государства Центральной Азии могут столкнуться в следующие несколько лет. Об этом сообщает РИАМО.

В материале уточняется, что темой круглого стола была «Россия в Большой Евразии в XXI веке: мировые тенденции миграционных процессов». Мероприятие состоялось 30 июня по инициативе сразу нескольких организаций. Среди них — информационно-консалтинговый центр «Аксон», Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Философский клуб «Цивилизационное будущее России».

Участники встречи во время обсуждения миграции из стран Центральной Азии выделили влияющие на нее факторы. В список попали демографический рост, изменения природных условий в регионе, а также высокий уровень безработицы.

Как рассказала эксперт «Аксона» Лия Фаррахова, в государствах Центральной Азии за последние десятилетия существенно сократилась обеспеченность водой. На этом фоне усилилась нагрузка на сельское хозяйство и рынок труда, что способно спровоцировать рост климатической миграции.

Помимо этого, эксперты обменялись мнениями по вопросам, связанным с изменениями в системе миграционного контроля и адаптацией приезжающих в Россию специалистов. Участники мероприятия подготовили предложения по развитию гуманитарного сотрудничества Москвы со странами Большой Евразии. Кроме того, было уделено внимание безопасности интеграции иностранцев в общество.

Ранее в России запустили сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина», позволяющий контролировать пребывание и работу мигрантов.

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