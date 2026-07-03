Террористическая война Украины против Российской Федерации вступила в новую фазу. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, Украина и ее европейские союзники пытаются доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления являются нормой для ведения войны. Таким образом они перечеркивают базовые нормы и принципы международного гуманитарного права, подчеркнул Мирошник.

Дипломат добавил, что ни Украина, ни ее кураторы, не хотят признавать огромные потери украинских вооруженных сил, они скрывают правду и стремятся не допустить наказания Киева.

В ходе этого же выступления Мирошник заявил, что финансовые средства и оружие, которые Британия и страны — члены Европейского союза передают Украине, — это спонсирование уничтожения мирных россиян. Посол МИД РФ добавил, что за весь 2025 год от атак ВСУ пострадало 6,5 тысяч человек.

Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших от атак ВСУ с начала года.