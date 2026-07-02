Эксперт высказался о закрытии переходов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал закрытие российской стороной железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. По его мнению, это не разовая акция, а часть системной стратегии давления на государства НАТО, представляющие собой плацдарм для поддержки Киева.

«Формально речь идет о временных мерах, но по сути Москва укрепляет пограничный контур, сокращает уязвимые каналы доступа к своей территории и демонстрирует готовность к долгой конфронтации с северо-балтийским «поясом сдерживания», — считает эксперт.

Он добавил, что в условиях проведения специальной военной операции, адекватным курсом является сочетание усиленного контроля на границе, экономических ограничений против наиболее активных противников и перераспределения логистики на дружественные направления.

Соответствующее решение правительства РФ вступило в силу 1 июля. Под ограничения попали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия). На эстонско-российской границе в конце июня образовались большие очереди, многие из желающих попасть в Россию ночевали в палатках и спальных мешках возле пункта «Нарва». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве.