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Политика

МИД Германии выпустил предостережение для граждан относительно России

МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию из-за атак БПЛА
Алексей Дружинин/РИА Новости

Министерство иностранных дел Германии призвало граждан воздержаться от поездок в Россию, а находящихся в стране немцев — соблюдать осторожность. Рекомендации появились на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что Москва, Санкт-Петербург, Ленобласть и другие российские регионы все чаще подвергаются атакам беспилотников. Это не только создает угрозу безопасности, но и связано с рисками массовых отмен и задержек рейсов в аэропортах, отметили в немецком МИД.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на сообщения о проблемах с топливом в отдельных регионах России, а также предупредили о возможных ограничениях в работе интернета, VPN-сервисов и ряда соцсетей. В ведомстве также предупредили граждан, что SIM-карты, ввезенные в Россию из-за рубежа, как правило, блокируются на первые 24 часа после въезда.

Отдельно в МИД Германии упомянули, что на территории РФ не работают банковские карты международных платежных систем, в том числе Visa и Mastercard. В связи с этим не получится снять наличные в банкоматах, воспользоваться привычными платежными приложениями и перевести денежные средства из-за рубежа в Россию.

Немцам, которые находятся в РФ, ведомство настоятельно рекомендовало покинуть страну. В МИД отметили, что особенно опасно находиться в регионах, граничащих с Украиной. Это касается Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей, уточнили в ведомстве.

Ранее США предупредили о рисках поездок в Россию из-за налетов дронов.

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