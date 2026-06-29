Си Цзиньпин на встрече с Лукашенко оценил состояние отношений КНР и Белоруссии

Двусторонние отношения Пекина и Минска в настоящее время находятся на пике, заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Китайский лидер высказался о сотрудничестве двух стран в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик», — сказал он.

В свою очередь Лукашенко отметил, что высоко ценит положительное мнение Си Цзиньпина о взаимоотношениях между Минском и Пекином. По его словам, главы государств «в какой-то степени мечтали» о таком развитии двустороннего сотрудничества.

Президент Белоруссии и председатель Китая провели встречу 29 июня. Переговоры на высшем уровне состоялись в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай».

15 июня Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения. В своем обращении он подчеркнул, что трудно переоценить вклад китайского лидера в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире. Как сказал глава государства, сейчас отношения между Минском и Пекином находятся на высоком уровне и развиваются «курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».

Ранее Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину.