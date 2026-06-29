США оставили в Гренландии тонны опасных отходов

Politiken: США при уходе с баз в Гренландии оставили тысячи тонн опасных отходов

Американская сторона при выводе военных с баз и объектов в Гренландии оставила на датском острове значительные объемы опасных отходов. Об этом сообщила газета Politiken.

«США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Politiken по меньшей мере на 36 бывших базах и военных объектах Соединенных Штатов на самом большом острове мира», — говорится в публикации.

В частности, журналисты обнаружили на бывших американских базах сотни покрытых ржавчиной бочек с дизельным топливом. Также на объектах остались миллионы литров слаборадиоактивной воды, старые трубы и кабели, автомобильные аккумуляторы и иной мусор, способный негативно повлиять на окружающую среду. По информации издания, общий объем отходов достигает нескольких тысяч тонн.

Как отметили авторы статьи, брошенный американцами мусор содержит в себе различные вредные вещества, включая тяжелые металлы. Они наносят ущерб экологии, в том числе моллюскам и другим морским животным у берегов Гренландии.

В мае телеканал «Би-би-си» со ссылкой на чиновников сообщил, что Вашингтон ведет секретные переговоры с Копенгагеном о расширении своего военного присутствия в Гренландии. Утверждалось, что США хотят открыть три новые базы на юге датского острова.

Ранее американский лидер опубликовал изображение с «приветом» для Гренландии.