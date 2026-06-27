Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

В США заявили о неспособности Зеленского добиться выгодной сделки по Украине

Подполковник Дэвис: Зеленский не сможет добиться выгодных условий мирной сделки
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться выгодных для республики условий мирной сделки. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию», — написал эксперт.

Дэвис добавил, что Зеленскому следовало согласиться на сделку, предложенную в 2022 году. Однако, по словам подполковника, украинский лидер и Европа хотели подчинения от России, в связи с чем они обрекли себя на конфликт, который не смогут выиграть.

25 июня Зеленский поставил задачу Службе безопасности страны провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Москвы к окончанию войны. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны и достижимы желания Киева.

Ранее в России ответили на объявленную Зеленским 40-дневную операцию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!