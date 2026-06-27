Президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться выгодных для республики условий мирной сделки. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию», — написал эксперт.

Дэвис добавил, что Зеленскому следовало согласиться на сделку, предложенную в 2022 году. Однако, по словам подполковника, украинский лидер и Европа хотели подчинения от России, в связи с чем они обрекли себя на конфликт, который не смогут выиграть.

25 июня Зеленский поставил задачу Службе безопасности страны провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Москвы к окончанию войны. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны и достижимы желания Киева.

Ранее в России ответили на объявленную Зеленским 40-дневную операцию.