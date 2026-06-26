Карл III нарушил важнейшую королевскую традицию

Британский король Карл III не будет жить в Букингемском дворце

Король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла, не планируют жить в Букингемском дворце после его ремонта. Об этом сообщает издание The Daily Beast

«Они официально заявили, что никогда не переедут в Букингемский дворец — это конец 189-летней истории их официальной королевской резиденции в одном из самых известных зданий мира», — пишет издание.

Одной из причин этого называют возраст монарха (в 2026 году британскому королю исполнилось 77 лет) и неудобства в связи с переездом.

Это кардинальное изменение в общественной жизни Великобритании, так как Букингемский дворец был официальной лондонской резиденцией монарха с тех пор, как королева Виктория переехала туда в 18 лет в 1837 году.

Карл III с 2003 года живет в Кларенс-Хаусе на улице Мэлл, примерно в 120 метрах от ворот Букингемского дворца. Он был построен между 1825 и 1827 годами Джоном Нэшем, тем же архитектором, который превратил скромный Букингемский дом в грандиозный королевский дворец.

Масштабная реконструкция Букингемского дворца, оцениваемая в £369 млн, длится уже десятый год. В данный момент он находится на завершающей стадии.

Ранее в Британии заявили, что принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец.