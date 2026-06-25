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Политика

В России объяснили для чего Зеленский говорит о «сигнале» от G7 для операции в Крыму

Военный эксперт Коновалов: Зеленский подставил G7, говоря об атаке на Крым
Thomas Peter/Pool/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о некоем сигнале, который страны G7 должны подать ВСУ для начала операции в Крыму, — это просто попытка заранее переложить ответственность на западных союзников. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Действия Зеленского укладываются в его привычный поведенческий шаблон — заранее подготовить себе все пути для отступления в случае провала. Он, как обычно, всех сдает, и фактически объявил всему миру, что «Большая семерка» с ним в сговоре, и при этом якобы именно G7 должна подать некий решающий сигнал. Это вот уже нужно, чтобы самому себе подстелить соломку», — сказал военный эксперт.

Эксперт отметил, что подобная тактика свойственна не только Зеленскому, но и другим украинским политикам.

«Тот же Валерий Залужный, который нынче спокойно сидит себе в Лондоне и постоянно отмечает в своих интервью: «Я же вам говорил, что в 2023 году не надо было наступать». Он таким образом пытается откреститься от собственных провалов и снять с себя ответственность. Вот Зеленский такую же моду взял», — добавил Коновалов.

Он отметил, что страны Запада и так бы продолжали оказывать ту же поддержку, что Киев уже получал до этого, даже если бы Зеленский не сказал об их участии.

«Зеленский это сказал, просто чтобы притянуть их к заранее обреченному делу. Уровень помощи не важен — они все время и так помогают. Но сейчас он их подставил, заявив фактически, что они должны вместе с ним вписаться в авантюру. Западники, впрочем, думают, что с них как с гуся вода Им кажется, что они участвуют во всех авантюрах, но ни за что не ответят. Однако ответ будет, просто они не понимают, что это перспективная вещь», — заключил Коновалов.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщили, что Киев ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия якобы «будет вынуждена выбрать мир».

Ранее в России раскрыли, как Запад поможет Украине провести «операцию» в Крыму.

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