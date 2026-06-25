Песков: на Украине поклоняются нацистам, полякам это не нравится

На Украине поклоняются нацистам, полякам это очень не нравится. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разгоревшийся конфликт между Украиной и Польшей.

«На Украине поклоняются нацистам. На Украине поклоняются тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других», — сказал он.

По его словам, с другой стороны, поляки собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам. Представитель Кремля назвал это парадоксальной ситуацией.

«Больше всего в этой ситуации парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц», — добавил Песков.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла. Варшава пошла на такой шаг в связи с тем, что украинский лидер присвоил одной из бригад армии имя «героев УПА» (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России). Зеленский, в свою очередь, решил отправить отобранный у него орден по почте.

Ранее в МИД России объяснили, как героизация УПА отразится на вступлении Украины в Европейский союз.