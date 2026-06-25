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Политика

Мадуро из тюрьмы в США обратился к венесуэльцам после землетрясений

Мадуро призвал жителей Венесуэлы к единству после разрушительных землетрясений
РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в настоящее время находящийся в заключении в США, призвал граждан своей страны к единству и взаимопомощи после мощных землетрясений. Глава республики опубликовал обращение к венесуэльцам в своем блоге на платформе X.

«В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными — с верой, дисциплиной и солидарностью», — говорится в заявлении.

По словам Мадуро, он вместе с супругой молится за пострадавших в результате природного катаклизма. Глава государства выразил надежду, что никто из граждан Венесуэлы «не останется один» и призвал общины позаботиться о детях и пожилых людях.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Наиболее сильные разрушения были зафиксированы в Каракасе, где обрушилась часть жилых домов. Уполномоченный президент республики Дельси Родригес заявила, что в результате природного катаклизма пострадали более 700 человек, 32 жителя спасти не удалось. Как рассказали в Ассоциации туроператоров РФ, информация о пострадавших российских туристах к текущему моменту не поступала.

Ранее в Каракасе из-за землетрясений оказался поврежден аэропорт.

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