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Политика

Журналист назвал причину отказа Зеленского от участия в саммите в Польше

Журналист Боуз: Зеленский не поедет на саммит в Польше из-за скандала с УПА
Louisa Gouliamaki/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не посетит саммит в Польше, поскольку боится скандала. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Саммит будет посвящен восстановлению Украины. Но, по словам Боуза, Зеленский решил «увильнуть» от участия в мероприятии из-за скандала с нацистскими коллаборационистами.

«Киев признает, что Зеленский пропускает конференцию в Польше, которая переполнена его крупнейшими западными сторонниками», — отметил журналист.

Он выразил уверенность, что Варшава была бы не рада принимать у себя украинского лидера. Польское руководство пришло «в ярость» из-за того, что Киев «открыто почитает нацистских коллаборационистов», подчеркнул Боуз.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла. Варшава пошла на такой шаг в связи с тем, что украинский лидер присвоил одной из бригад армии имя «героев УПА» (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России). Зеленский, в свою очередь, решил отправить отобранный у него орден по почте.

Ранее в МИД России объяснили, как героизация УПА отразится на вступлении Украины в Европейский союз.

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