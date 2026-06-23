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Политика

Ушаков ответил на вопрос о возможном визите Пашиняна в Москву

Ушаков: никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Никакой конкретики по визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву пока нет. Об
том заявил помощник президента России Юрий Ушаков по вопросам внешней политики, передает РИА Новости.

«Нет пока. Нет», — сказал помощник российского лидера журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какая-то ясность, когда будет визит армянского премьера в Москву.

Последнее время отношения России с Арменией претерпевают крутой поворот — главный союзник Москвы на Южном Кавказе стремится получить членство в Европейском союзе и развивает партнерство с США. На этом фоне в России запретили импорт ключевых армянских товаров, что лишь подогрело разногласия в обществе.

Ситуацию накалили и прошедшие выборы в армянский парламент, которые пророссийская оппозиция проиграла, заявив о беспрецедентных нарушениях. С кем хотят дружить сами армяне, что они думают про Россию и Запад и почему в стране боятся новой войны — в репортаже «Газеты.Ru» из Еревана.

Ранее сообщалось, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

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