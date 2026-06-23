Иран подготовился к новому этапу переговоров с США

Иран завершил подготовку к следующему этапу переговоров с США на высоком уровне при посредничестве Катара и Пакистана, заявил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Его цитирует Press TV.

Дипломат уточнил, что в новом раунде переговоров поучаствуют спикер парламента и глава МИД Ирана, вице-президент США и премьер-министры Пакистана и Катара.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики.

Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. О наличии определенного прогресса заявил и глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, благодаря активному посредничеству Пакистана и Катара удалось добиться существенного продвижения в вопросе прекращения войны в Ливане.

Были сняты ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии, прекращена блокада, частично разморожены активы Тегерана и запущена крупная программа восстановления экономики. Иран и США также создали «линию связи» для предотвращения «инцидентов и недопонимания» в Ормузском проливе.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал войну с Ираном второй крупной неудачей США.