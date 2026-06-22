Главы МИД ЛАГ утвердили кандидатуру нового генсека организации

Новым генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) станет бывший руководитель египетского МИД Набиль Фахми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Египта.

«Главы МИД арабских стран, получившие соответствующие полномочия от лидеров своих государств, утвердили Набиля Фахми на пост генерального секретаря ЛАГ. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет и официально вступит в должность 1 июля», — говорится в пресс-релизе.

В Каире позитивно оценили назначение нового генсека. В министерстве также выразили благодарность Ахмеду Абу аль-Гейту, который руководил структурой на протяжении последнего десятилетия, отметив его значительный вклад в укрепление позиций арабских государств.

Набиль Фахми обладает богатым дипломатическим опытом: в прошлом он возглавлял МИД Египта с июля 2013 по июнь 2014 года, а до этого в течение девяти лет представлял интересы своей страны в качестве посла в Соединенных Штатах.

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