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Политика

Стармер уточнил, как долго он будет оставаться премьером Британии

Стармер останется премьером Британии, пока лейбористы не изберут нового лидера
Alastair Grant/Reuters

Кир Стармер заявил, что продолжит занимать должность премьер-министра Великобритании, пока правящая Лейбористская партия не изберет нового лидера, который автоматически возглавит правительство. Об этом сообщает The Guardian.

Во время объявления о своем решении политик назвал себя «не лучшим человеком» для руководства партией.

«Сейчас моя партия задается вопросом, подхожу ли я лучше всего для того, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. На эти вопросы уже даны ответы», — сказал Стармер.

Политик уточнил, что выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся 9 июля, но он сам принимать участие в них не будет.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее кот Ларри сделал неожиданное заявление о Стармере.

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