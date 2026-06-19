Швейцария решила отправить в Польшу своего военного атташе

Кабмин Швейцарии анонсировал отправку военного атташе в Польшу в 2027 году

Швейцария в 2027 году откроет офис военного атташе в Польше на фоне роста напряженности в Северо-Восточной Европе и необходимостью защиты интересов безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление швейцарского Совета федерации (правительства).

По его данным, новое представительство, которое начнет работу в первой половине 2027 года, позволит более точно и оперативно оценивать ситуацию в регионе.

В своем заявлении швейцарский кабмин подчеркивает, что считает Северо-Восточную Европу критически важной зоной, поскольку обстановка в Европе в целом ухудшилась, а спектр угроз расширился.

Как отметили в правительстве, меняющиеся оборонительные стратегии европейских партнеров и рост гибридных и традиционных угроз требуют целенаправленной защиты швейцарских интересов.

Сейчас Швейцария имеет сеть из 20 военных атташе, офис в Варшаве станет 21-м таким представительством. Военные атташе являются официальными представителями министерства обороны своей страны, но при этом входят в состав дипломатического корпуса со всеми соответствующими привилегиями и иммунитетами. Их главными задачами считаются сбор открытой информации о вооруженных силах страны пребывания, выполнение функций советника главы дипмиссии по военным вопросам и координация двусторонних оборонных программ.

Ранее в Госдуме спрогнозировали создание единой армии ЕС, способной противостоять США.