В Кремле назвали ключевые фигуры в переговорах по Ирану

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в иранском урегулировании. Об этом на брифинге заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

При этом, по его словам, Россия с пониманием относится к тому, что их поддержка в украинском урегулировании только ожидается.

» ... они (Уиткофф и Кушнер – прим. ред.) заняты сейчас иранскими делами, они там играют – и тот и другой – в буквальном смысле, ключевую роль», – подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что из-за занятости Уиткоффа и Кушнера «иранским вопросом» пока не согласованы даты их визита в Россию.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.