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Политика

В МИД России назвали «надругательством» осквернение мемориала в Гюмри

Россия выразила Армении протест в связи с осквернением мемориала ВОВ в Гюмри
Ruslan Harutyunov/Shutterstock/FOTODOM

Москва направила Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала Героям Великой Отечественной войны в Гюмри. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой», — подчеркнула дипломат.

Инцидент произошел 10 июня. Неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев, которые были размещены на мемориальном комплексе. Сорванные элементы позже обнаружили сотрудники коммунальных служб в мусорных контейнерах на территории мемориала. От ударов на каменных плитах остались сколы и отверстия.

Директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян назвал произошедшее чистым вандализмом и отсутствием уважения к предкам. При этом он обратил внимание, что пятиконечные звезды на мемориале не тронули — пострадали только названия городов.

Мэрия Гюмри решительно осудила случившееся и обратилась в полицию. Специалисты уже приступили к восстановлению поврежденных плит.

Ранее задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»

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