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Политика

Политолог оценил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию

Политолог Лукьянов: Пашинян намеренно провоцирует оппозицию
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Политолог Федор Лукьянов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна разгромить оппозицию и его призыв к несогласным совершить революцию. По мнению эксперта, политик решил не ждать каких-либо действий от оппозиционеров, а пойти ва-банк и обострить ситуацию.

«В заявление политика заложен больше психологический эффект. Он фактически говорит: «Ну давайте! Слабо? Если да, то сидите и молчите». <...> Сейчас глава правительства пытается тот ветерок, который задул в его паруса, использовать по максимуму», — отметил Лукьянов.

При этом реальных репрессий ждать не стоит, считает он.

Накануне Пашинян предложил оппозиционным силам выйти на улицы и совершить революцию. Он также заявил, что оппозиционеры должны быть «уничтожены в логове» и пообещал искоренять их, пока занимает пост премьер-министра.

Ранее Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной.

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