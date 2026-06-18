В посольстве России отреагировали на отмену запрета на ядерное оружие в Финляндии

Изменения в финском законодательстве, касающиеся ядерного оружия, могут оказать негативное влияние на обстановку в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Хельсинки.

«Изменение финского законодательства в сфере ядерного оружия будет иметь серьезные негативные последствия, способствуя дальнейшей эскалации напряженности и деградации ситуации в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе», — подчеркнули дипломаты.

В дипмиссии добавили, что это далеко не первый шаг Хельсинки в данном направлении.

Накануне парламент Финляндии одобрил поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование на территории страны ядерного оружия. Законопроект внесли на рассмотрение еще 23 апреля. Документ предлагал убрать запрет из Закона об атомной энергии и перенести его в Уголовный кодекс с некоторыми исключениями. Ими, в частности, могут стать военная оборона Финляндии, коллективная оборона НАТО или оборонное сотрудничество.

Целью инициативы, как поясняли финские власти, является устранение правовых барьеров, чтобы обеспечить оборону Финляндии как части НАТО и в полной мере использовать сдерживание и оборону альянса.

Ранее в Госдуме оценили желание Финляндии разместить ядерное оружие.