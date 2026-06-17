Политолог объяснил, почему Мерц заговорил о «шансах на мир» на Украине

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в интервью «Новости Mail» прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о появившемся «шансе на мир» на Украине.

По мнению эксперта, политики Евросоюза опасаются, что Россия и США без их участия смогут решить вопросы европейской безопасности.

«И поэтому стремятся инициировать самостоятельный переговорный трек или включиться в переговоры между Россией и США. Им важно быть в курсе сюжетов, которые обсуждаются, а в идеале — оказывать влияние на дискуссию со своей стороны», — считает Соколов.

15 июня в преддверии саммита «Большой семерки» Мерц заявил, что «впервые может открыться окно для дипломатии» в вопросе прекращения огня на Украине. Его слова цитирует The Guardian.

Он выразил желание обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также принял участие в саммите G7 во Франции.

Ранее Мерц заявил, что саммит G7 задает «новый тон» в отношении Украины.