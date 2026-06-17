Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог оценил заявление Мерца о «шансе на мир» на Украине

Политолог Леви: Мерц хочет показать, что ЕС участвует в переговорах по Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ, политолог Дмитрий Леви в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о появлении «шанса на мир» на Украине.

По мнению эксперта, «это обычная риторика — когда нечего сказать, нужно что-то сказать». Он отметил, что Берлину необходимо удерживать ощущение участия Европы в мирном процессе.

«Для Европы украинская кампания — это экзистенциальный вопрос, они сами его себе таким сделали. Они сами хотели бы выйти из этой ситуации как-то иначе и понизить градус, но у них уже выбора особенно нет, поэтому они сами вынуждены ее актуализировать и подливать масло в огонь», — добавил Леви.

15 июня в преддверии саммита «Большой семерки» Мерц заявил, что «впервые может открыться окно для дипломатии» в вопросе прекращения огня на Украине. Его слова цитирует The Guardian.

Он выразил желание обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также принял участие в саммите G7 во Франции.

Ранее Мерц отказался говорить о ракетах Patriot для Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!