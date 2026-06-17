Политолог оценил заявление Мерца о «шансе на мир» на Украине

Политолог Леви: Мерц хочет показать, что ЕС участвует в переговорах по Украине

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ, политолог Дмитрий Леви в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о появлении «шанса на мир» на Украине.

По мнению эксперта, «это обычная риторика — когда нечего сказать, нужно что-то сказать». Он отметил, что Берлину необходимо удерживать ощущение участия Европы в мирном процессе.

«Для Европы украинская кампания — это экзистенциальный вопрос, они сами его себе таким сделали. Они сами хотели бы выйти из этой ситуации как-то иначе и понизить градус, но у них уже выбора особенно нет, поэтому они сами вынуждены ее актуализировать и подливать масло в огонь», — добавил Леви.

15 июня в преддверии саммита «Большой семерки» Мерц заявил, что «впервые может открыться окно для дипломатии» в вопросе прекращения огня на Украине. Его слова цитирует The Guardian.

Он выразил желание обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом, который также принял участие в саммите G7 во Франции.

Ранее Мерц отказался говорить о ракетах Patriot для Украины.