Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на отдаление от России не принес ему ожидаемых выгод и загнал в политический тупик. Об этом пишет издание Strategic Culture.

Автор статьи отметил, что Пашинян направил крупные политические ресурсы на укрепление связей с Европейским союзом и другими евроатлантическими структурами. Политик рассчитывал, что Запад сможет со временем заменить РФ в качестве главного стратегического партнера Армении, однако он оказался перед лицом неприятной действительности. Дистанцирование республики от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не обеспечило страну гарантиями безопасности.

В публикации говорится, что Пашинян остается у власти в Армении, но пространство для маневра у него сильно уменьшается, в конце концов он оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. Чем дольше премьер будет оставаться в такой ситуации, тем труднее станет сохранять стратегические интересы Армении, предупредил автор.

Весной 2025 года в Армении приняли закон о планах республики вступить в Евросоюз. Пашинян заявлял, что осознает несовместимость одновременного нахождения Армении в ЕС и ЕАЭС. Решение о том, к какой организации должна стремиться республика, будет принято на референдуме.

Ранее Путин предупредил об экономических последствиях выхода Армении из ЕАЭС.