В Госдуме оценили реалистичность обещаний Трампа по украинскому урегулированию

Президенту США Дональду Трампу будет гораздо сложнее достичь каких-то успехов в рамках переговоров по Украине, чем было в конфликте с Ираном. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Достичь успеха в урегулировании украинского кризиса будет куда сложнее, чем в иранском вопросе. В иранском вопросе сторонами, влияющими на решение, были только Израиль и Соединенные Штаты, а вот в украинском конфликте участвует целый ряд европейских стран. Очень большое давление с их стороны оказывается и на Зеленского, и на Трампа. Чем больше сторон конфликта, тем больше сложностей возникает в процессе», – заявил парламентарий.

По мнению депутата, Вашингтону будет выгодно оказать положительное влияние на ход мирного урегулирования на Украине, а потому Трамп действительно постарается приложить все усилия.

«Я думаю, что продвижение украинской темы положительно скажется на Республиканской партии. Трамп будет прилагать все усилия хотя бы для того, чтобы ноябрьские выборы прошли более успешно для его партии», – заключил политик.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на саммите G7 во Франции, заявил, что тема Ирана для Вашингтона теперь уходит «на второй план», и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта.

«Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — сказал американский президент.

Он также сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита и намерен встретиться с ним еще раз позднее 16 июня.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Европе не сесть за стол переговоров по Украине.