Сербия и Грузия подпишут соглашение о свободной торговле

Власти Сербии и Грузии намерены подписать соглашение о свободной торговле

Президент Сербии Александр Вучич в ходе официального визита в Тбилиси выразил восхищение экономическими успехами Грузии, а также заявил о скором подписании Соглашения о свободной торговле между странами. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«У Грузии огромные достижения в плане экономического роста, показатель в этом году достиг 9,3%, чего нет нигде в Европе», — сказал сербский лидер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь назвал Вучича «особым лидером, твердо защищающим суверенитет и независимость своей страны, религиозные ценности».

Он также подчеркнул, что два государства связаны «общими ценностями, многовековым христианским наследством».

До этого Вучич сообщил, что может подать в отставку с поста главы республики и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Ранее бывший вице-премьер Сербии отверг возможность введения виз для граждан России.