Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что главным достижением военной кампании против Ирана стало предотвращение угрозы уничтожения Израиля.

«Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения (Израиля — прим. ред.)», — сказал политик.

По его словам, Израиль и США с ходе совместной военной кампании сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, уничтожили «лидеров режима», ядерные заводы, ракеты и большинство заводов, выпускающих ракеты.

Нетаньяху добавил, что были нанесены многочисленные удары по военным объектам и инфраструктуре Исламской Республики, а также якобы полностью ликвидирован иранский военно-морской флот.

14 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал победой над США объявление Трампа о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Нетаньяху заявил США о планах продолжить операцию в Ливане.