Глава Пентагона прокомментировал исключение из ведомства передового ИИ

Глава Пентагона Хегсет заявил, что Anthropic выгнали из ведомства не зря

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя недавние ограничения со стороны властей США на использование передовых ИИ-моделей компании Anthropic, заявил в соцсети X, что решение об ее исключении из ведомства было верным.

«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет.

13 июня власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать иностранным пользователям доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5.

Накануне Anthropic получила от министра торговли США распоряжение закрыть доступ к своим передовым ИИ-моделям для всех иностранных граждан, включая сотрудников компании, поскольку ведомству стало известно об уязвимости, которая может быть использована злоумышленниками в ущерб интересам национальной безопасности. В Anthropic не нашли иного способа выполнить это требование, кроме как полностью отключить пользователей от передовых моделей Mythos 5 и Fable 5, включая тех, кто находится на территории США. Фактически, работа пользователей с Fable 5 и Mythos 5 оказалась полностью парализованной.

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