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Политика

«Поход против правды»: в Госдуме осудили Киев за санкции против «Газеты.Ru»

Депутат Слуцкий: санкции Киева против «Газеты.Ru» — элемент информационной войны
«Газета.Ru»

Украина ввела санкции против Союза журналистов России (СЖР), «Газеты.Ru» и «Ленты.ру», следует из указа Владимира Зеленского. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» назвал действия властей Киева аналогом геббельсовской пропаганды.

«Санкции Зеленского против российских изданий «Газета.Ru» и «Лента.ру» и СЖР — элемент информационной войны, поход против правды. Безусловно, это цензура и удушение свободы слова. К сожалению, это последовательная тактика украинских неонацистов, которые буквально истребили честную журналистику и ввели на Украине аналог геббельсовской пропаганды. И это решение — в этом же ключе», — заявил он.

В общей сложности в список попали 29 граждан и 17 организаций. Помимо СМИ, в их числе — Союз журналистов России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

Введенные Зеленским санкции предполагают ряд ограничительных мер — заморозку активов физлиц и юрлиц из списков на украинской территории, аннулирование оформленных на них лицензий, запрет на сотрудничество с ними в торговой, культурной и научной сфере, прекращение официальных визитов и передачи объектов интеллектуальной собственности. По умолчанию в соответствии с решением СНБО эти меры вводятся на десятилетний срок.

Ранее в Госдуме оценили новый пакет санкций против России.

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