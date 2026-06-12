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Политика

Эрдоган назвал текущие события в мире самыми тяжелыми со Второй мировой войны

Эрдоган: мир переживает самые критические события после Второй мировой войны
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что регион, в котором находится его страна, и весь мир сталкиваются с наиболее серьезными вызовами со времени завершения Второй мировой войны. Слова политика приводит ТАСС.

«Наш регион и весь мир, пожалуй, являются свидетелями самых критических событий со времен окончания Второй мировой войны. Мы, как правящая партия, стремимся уберечь Турцию от попадания в этот огонь. Мы живем в период, когда прежде, чем разрешится один кризис, начинается другой. Мы живем в дни, когда звуки ракет и бомб заглушают крики детей», — отметил он во время своего обращения к жителям провинции Эдирне на северо-западе страны.

Эрдоган также подчеркнул, что в то время, как продолжаются «проблемы в Черном море, разрабатываются новые стратегии и происходят новые конфликты в Восточном Средиземноморье».

Турецкий лидер указал на непредсказуемость будущего, отметив, что масштаб конфликтов расширяется: экономическое бремя российско-украинского противостояния усугубляется последствиями эскалации вокруг Ирана.

Ранее стало известно, что глобальный индекс мира за 2026 год находится на самом низком уровне со времен Второй мировой войны.

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