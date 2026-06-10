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Политика

В России назвали «операцией по прикрытию» сделку Зеленского по дронам со странами Балтии

Военный эксперт Леонков: Киев хочет легализовать нахождение ВСУ в Прибалтике
Peter Dejong/AP

Инициатива украинского президента Владимира Зеленского о «помощи» странам Балтии в решении проблемы с БПЛА — это всего лишь прикрытие для координации атак беспилотников по российским территориям. Об этом «Газете.Ru» заявил военный аналитик Алексей Леонков.

«То, что делает Зеленский, — это простая операция по прикрытию. Это легализация нахождения на территории Прибалтики специалистов, которые будут не защищать от дронов, а координировать атаки беспилотников по России. То есть это легализация нахождения ВСУ в странах Балтии», — сказал военный эксперт.

Сейчас страны Прибалтики попали в юридический казус, считает Леонков, они не сбивают украинские беспилотники, которые летят над их территорией, и пытаются обвинить в этом Россию, но такое объяснение не воспринимается даже европейским сообществом.

«Сейчас же прибалты и вовсе придумали новый ход, будут размещать у себя ВСУ под видом защитников. Понятно же, что эти люди станут управлять дронами и организовывать атаки», — рассказал военный эксперт.

Он напомнил, что Служба внешней разведки России уже публиковала данные о военных базах в Латвии, где разместятся операторы беспилотных систем. По словам Леонкова, логика Украины в данном случае состоит в том, чтобы заменить длинные перелеты дронов массовыми запусками с коротких дистанций.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии, в рамках которого предложил заключить соглашение по беспилотникам (drone deal — в переводе на английский) со странами Балтии, чтобы решить проблему с БПЛА, которые все чаще стали появляться на территории этих стран.

Ранее Зеленский предложил странам Балтии свой способ борьбы с дронами ВСУ.

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