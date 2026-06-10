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Политика

Лавров обвинил НАТО в высокомерии

Лавров: ОДКБ открыта к диалогу с НАТО по безопасности, однако Альянс отверг его
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) открыта для диалога с НАТО по вопросам безопасности, однако Альянс игнорирует эти предложения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

«В те времена, когда не было никаких кризисов в отношениях между Россией и Западом, когда функционировал Совет Россия – НАТО, занимался программами поставки вертолетов в Афганистан для борьбы с терроризмом», – напомнил министр.

По словам Лаврова, Россия сотрудничала с Североатлантическим альянсом даже тогда, когда НАТО не соглашалась сесть за одним столом с ОДКБ, чтобы поговорить о вопросах безопасности.

Однако, несмотря на многочисленные инициативы, направленные ОДКБ в адрес Альянса, обсуждение не состоялось, подчеркнул он. Лавров добавил, что вместо ответной реакции на предложения ОДКБ НАТО предпочитало сохранять «высокомерное молчание».

При этом глава МИД подчеркнул, что страны коллективного Запада бесповоротно разрушили систему безопасности в Европе, ликвидировав все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями.

Ранее Лавров заверил, что РФ не хочет эскалации ситуации по истечении ДСНВ.

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