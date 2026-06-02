Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В МИД РФ заявили, что ждут с визитом нового главу Генассамблеи ООН

МИД: Россия ждет с визитом нового главу Генассамблеи ООН Рахмана
Алексей Куденко/РИА Новости

Москва ждет с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, готова к плотному и конструктивному сотрудничеству с ним. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов.

По его словам, российская сторона готова к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи.

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов», — добавил Логвинов.

Он отметил, что российская сторона поддерживает настрой Рахмана на укрепление центральной координирующей роли ООН в мировых делах на основе соблюдения принципов Устава организации.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти придерживаются последовательной позиции в рамках выдвижения кандидатов на пост генсека Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что Москва «знает многих кандидатов» и намерена принимать участие в «сложных консультациях» по данному вопросу.

Ранее в России представили список требований к будущему генеральному секретарю ООН.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!