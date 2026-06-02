В МИД РФ заявили, что ждут с визитом нового главу Генассамблеи ООН

Москва ждет с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, готова к плотному и конструктивному сотрудничеству с ним. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов.

«Ждем Рахмана с визитом в Москву для предметного обсуждения стоящих на повестке дня всемирной организации вопросов», — добавил Логвинов.

Он отметил, что российская сторона поддерживает настрой Рахмана на укрепление центральной координирующей роли ООН в мировых делах на основе соблюдения принципов Устава организации.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти придерживаются последовательной позиции в рамках выдвижения кандидатов на пост генсека Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что Москва «знает многих кандидатов» и намерена принимать участие в «сложных консультациях» по данному вопросу.

