Политолог: США в состоянии заставить Израиль остановить операцию в Ливане

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что президент США Дональд Трамп провел беседу на повышенных тонах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за Ливана.

По мнению эксперта, Вашингтон в состоянии заставить главу израильского кабмина остановить боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.

«Однако это будет лишь временным перемирием. Ни о каком конфликте Вашингтона и Тель-Авива речи не идет. С самого начала операции в Иране израильские и американские военные подразделения действовали очень согласованно. Взаимодействие спецслужб данных стран находилось на высшем уровне», — отметил Сажин.

Он допустил, что напряженный разговор Трампа с Нетаньяху состоялся, поскольку мировые СМИ настаивали на этом.

2 июня стало известно, что Трамп по телефону раскритиковал Нетаньяху за действия Израиля в Ливане и, по данным Axios, потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

Ранее Нетаньяху рассказал, в каком случае Израиль атакует Бейрут.