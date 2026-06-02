Госдума рассматривает проекты о защите людей от киберпреступников

Государственная дума рассматривает четыре законопроекта, направленные на дополнительную защиту россиян от кибермошенников. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

Парламентарий напомнил, что федеральный закон о борьбе с такого рода мошенниками заработал 1 июня 2025 года.

С помощью закона удалось установить ограничения для банков, государственных органов, операторов связи и маркетплейсов на оповещение граждан через иностранные мессенджеры, сообщения с кодом доступа к порталу «Госуслуги» прекратили поступать во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленников.

Кроме того, введена обязательная маркировка звонков от организаций, также абонент может отказаться от получения рассылок и массовых вызовов. Володин напомнил, что, по данным министерства внутренних дел, в прошлом году впервые остановился рост киберпреступлений. Их число сократилось на 12% и на 19% в 2026 году, что свидетельствует об эффективности мер.

