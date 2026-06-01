Правительство установило порядок допуска иностранных судов в воды РФ

Михаил Голенков/РИА Новости

Правительство России разрешило использовать суда под иностранным флагом для некоторых целей торгового мореплавания во внутренних водах страны. Соответствующие правила утверждены постановлением кабмина.

Речь идет о таких видах деятельности, как каботажные перевозки, поисковые и спасательные операции, подъем затонувшего имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы, а также морские ресурсные исследования и разработка минеральных ресурсов. В документе указано, что эти виды деятельности могут осуществляться иностранными судами во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ.

Выдача разрешения осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством обороны на основании заявления.

Условием для получения разрешения является отсутствие в реестрах судов РФ необходимого флота, способного выполнить заявленные работы.

Новое постановление отменяет несколько ранее действовавших документов, которые вводили исключения из правил Кодекса торгового мореплавания. При этом лицензии, выданные на основании прежних актов, продолжают действовать до указанной в них даты.

Ранее Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

