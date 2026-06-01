Правительство установило порядок допуска иностранных судов в воды РФ

Правительство России разрешило использовать суда под иностранным флагом для некоторых целей торгового мореплавания во внутренних водах страны. Соответствующие правила утверждены постановлением кабмина.

Речь идет о таких видах деятельности, как каботажные перевозки, поисковые и спасательные операции, подъем затонувшего имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы, а также морские ресурсные исследования и разработка минеральных ресурсов. В документе указано, что эти виды деятельности могут осуществляться иностранными судами во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ.

Выдача разрешения осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством обороны на основании заявления.

Условием для получения разрешения является отсутствие в реестрах судов РФ необходимого флота, способного выполнить заявленные работы.

Новое постановление отменяет несколько ранее действовавших документов, которые вводили исключения из правил Кодекса торгового мореплавания. При этом лицензии, выданные на основании прежних актов, продолжают действовать до указанной в них даты.

