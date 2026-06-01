В Польше сняли флаг Украины с городской ратуши из-за решения Зеленского об УПА

Interia.pl: с ратуши Люблина сняли украинский флаг из-за указа Зеленского об УПА
В польском Люблине сняли украинский флаг со здания городской ратуши. Об этом пишет Interia.pl со ссылкой на коммюнике местных властей.

Из заявления следует, что администрация населенного пункта приняла данное решение «вслед за другими городами Польши».

«Мы разделяем критическую позицию министерства иностранных дел и посольства Варшавы в Киеве в отношении решения [украинского лидера] Владимира Зеленского», — говорится в коммюнике.

Речь идет об указе Зеленского, согласно которому одно из военных соединений страны будет переименовано в честь Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).

Украинский флаг висел на здании городской ратуши Люблина четыре года. О его установке распорядился Кшиштоф Жук, в 2022 году занимавший пост мэра населенного пункта.

1 июня издание The Telegraph сообщило, что решение Зеленского о переименовании подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА спровоцировало серьезную ссору между Киевом и Варшавой. Сразу несколько польских государственных деятелей раскритиковали действия главы Украины. Среди них — президент и премьер-министр Польши Кароль Навроцкий и Дональд Туск, а также бывший глава республики Лех Валенса.

Ранее в Польше призвали принять кардинальные меры против Украины, включая блокировку транзита западного оружия.

 
