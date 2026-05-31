Возможное бегство военных специалистов НАТО с Украины приведет к краху властей этой страны. Такое заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, западные специалисты целыми группами работают с украинскими военными в подземных центрах. Существует риск того, что представители НАТО будут ликвидированы, если Вооруженные силы РФ нанесут удары по данным объектам.

«Когда это произойдет, крысы побегут с тонущего корабля. Украинцы останутся одни», — сказал эксперт.

Риттер выразил уверенность, что Киев при таком развитии событий столкнется с полным крахом.

27 мая отставной офицер американской разведки в эфире YouTube-канала Daniel Davis допустил, что Украина может исчезнуть как государство уже предстоящим летом. Это произойдет из-за накопившихся в стране проблем, а также постоянных провокаций против РФ, пояснил Риттер. Эксперт уточнил, что Киев вынуждает Москву предпринимать жесткие ответные меры, так как продолжает бить по российским регионам.

