В НАТО отказались считать оборону задачей исключительно военных

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии. Его слова передает РИА Новости.

«Оборона больше не является делом только военных. Нам нужно, чтобы все были на борту», — сказал адмирал на полях форума «Диалог Шангри-Ла», который проходит в Сингапуре.

По его мнению, к решению соответствующих задач должны подключиться политики, ученые, гражданское общество и промышленность. Драгоне подчеркнул, что каждый гражданин должен восприниматься как участник национальной безопасности, а не только как ее получатель.

Адмирал обратил внимание, что в ряде стран военная подготовка уже давно интегрирована с гражданской. Одно из таких государств — Швеция, которая руководствуется принципом «тотальной обороны».

Также глава комитета высказался о состоянии оборонной промышленности Североатлантического альянса. В данный момент она в своем развитии не успевает за появляющимися угрозами, считает Драгоне.

Кроме того, на полях форума адмирал рассказал, что НАТО в настоящее время переживает не фрагментацию, а «здоровый сдвиг». Последний состоит из двух элементов: более серьезного отношения стран к возросшей ответственности в новую эпоху и более справедливого распределения оборонного бремени.

Ранее шеф Пентагона предупредил, что США больше не намерены финансировать оборону богатых стран.