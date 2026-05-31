Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Дмитриев указал на ошибку «бюрократов ЕС» после волнений в Париже

Дмитриев после беспорядков в Париже назвал бесконтрольную иммиграцию ошибкой ЕС
Abdul Saboor/Reuters

Бесконтрольная иммиграция является одной из проблем, которую власти стран — членов Европейского союза (ЕС) никак не могут признать и решить. Об этом в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом чиновник прокомментировал беспорядки в Париже, участники которых били витрины магазинов и повреждали машины.

«Бесконтрольная иммиграция — это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», — отметил Дмитриев.

30 мая французский футбольный клуб «ПСЖ» обыграл английскую команду «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, второй раз подряд став победителем этого турнира. Игра состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1, а в дополнительное время ни одной из команд не удалось оформить гол. В связи с этим была проведена серия пенальти, в которой точнее оказались французы — 4:3.

Еще до окончания матча в Париже начались столкновения болельщиков «ПСЖ» с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, фанаты стреляли в полицейских фейерверками и закидывали их камнями. Стражи порядка, в свою очередь, отвечали шашками со слезоточивым газом.

Ранее фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!