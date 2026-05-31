Бесконтрольная иммиграция является одной из проблем, которую власти стран — членов Европейского союза (ЕС) никак не могут признать и решить. Об этом в социальной сети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом чиновник прокомментировал беспорядки в Париже, участники которых били витрины магазинов и повреждали машины.

«Бесконтрольная иммиграция — это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», — отметил Дмитриев.

30 мая французский футбольный клуб «ПСЖ» обыграл английскую команду «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, второй раз подряд став победителем этого турнира. Игра состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1, а в дополнительное время ни одной из команд не удалось оформить гол. В связи с этим была проведена серия пенальти, в которой точнее оказались французы — 4:3.

Еще до окончания матча в Париже начались столкновения болельщиков «ПСЖ» с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, фанаты стреляли в полицейских фейерверками и закидывали их камнями. Стражи порядка, в свою очередь, отвечали шашками со слезоточивым газом.

Ранее фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку.