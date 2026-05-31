Киев окончательно лишился статуса приоритетного партнера Вашингтона и остался без его поддержки, что предопределило неизбежный перелом в зоне боевых действий в пользу российских войск. Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, Украина для Соединенных Штатов является «рыжим пасынком», к которому всегда относятся как к чужаку. При этом «любимым сыном» американского руководства остается Израиль, так как он получает все деньги и оружие.

Эксперт выразил уверенность, что Киев больше не получит ничего от Вашингтона. Как он сказал, администрация США не будет и дальше втягиваться в ситуацию с конфликтом на Украине. Подобная позиция Соединенных Штатов, а также очевидная неэффективность поставляемого в зону боевых действий западного оружия развязывают руки России в плане нанесения сокрушительного удара Украине.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдет потому, что теперь Россия понимает: Соединенные Штаты — это фактически бумажный тигр», — сказал Джонсон.

Он добавил, что все переданное Украине американское «чудо-оружие» так и не помогло ей нанести заметный ущерб военному и промышленному потенциалу России.

27 мая украинский лидер Владимир Зеленский направил американскому коллеге срочное письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Глава государства отметил, что текущие темпы поставок из США «уже не соответствуют реальности угрозы».

Ранее шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о возможности поставок систем ПВО на Украину.