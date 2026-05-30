В США захотели, чтобы Украина обучала НАТО

Экс-посланник Волкер: Украина должна обучать страны НАТО
Nina Liashonok/Global Look Press

Украина должна войти в западную оборонную промышленность и обучать страны НАТО. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, чьи слова приводит УНИАН.

«Мы должны учиться у Украины. Ведь сегодня Украина стала мировым лидером в новом способе ведения войны. Именно поэтому Украина должна войти в западную оборонную промышленность и, в частности, сотрудничать с НАТО», – сказал Волкер.

По его словам, опыт Киева нужно использовать в НАТО. Страна должна быть интегрирована в западную военную промышленность. Страны Североатлантического альянса не имеют такого боевого опыта, поскольку не знают, что на самом деле происходит на поле боя, отметил он.

До этого бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявлял, что США должны перенять у Украины опыт ведения современной боевых действий и изменять доктрину, структуру и подготовку вооруженных сил.

Петреус заявил, что США должны поменять структуру войск, в том числе создавать отдельные силы по управлению БПЛА. Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что для США нужно не только реформировать систему закупок, а внедрять «совершенно новую концепцию ведения войны».

